Basket, Goldengas Senigallia: arriva la capolista Fabriano. Pierantoni: «Possiamo infastidirli»

Il capitano biancorosso suona la carica in vista dell'esordio in fase due. Il quintetto di coach Paolini arriva a questo appuntamento dopo due settimane di stop e davanti avrà la prima della classe

SENIGALLIA – Tutto pronto per l’esordio in fase due della Goldengas Senigallia. I biancorossi domenica 28 marzo riceveranno la visita della capolista Ristopro Fabriano.

Sarà la prima partita che il quintetto di coach Riccardo Paolini disputerà nel congiunto girone C di Serie B. Ricordiamo che la prima si sarebbe dovuta disputare la scorsa settimana, contro il Roseto, ma parte dell’organico abruzzese è risultato positivo al Covid alcuni giorni precedenti al match.

Questa volta, tamponi permettendo, si giocherà al PalaPanzini e il capitano della Goldengas Mirco Pierantoni si affaccia così sull’impegno: «Ci attende una bella partita contro un roster importante. Noi siamo fermi da due settimane mentre loro hanno mantenuto il ritmo gara. Non so chi sarà più avvantaggiato sotto questo punto di vista. Di certo c’è che è sempre bello affrontare squadre più accreditate, poi il campo dirà la sua. Se giochiamo la nostra pallacanestro possiamo infastidirli».

E sul proseguo di stagione: «Siamo momentaneamente in una posizione di classifica tranquilla. Secondo me però le avversarie che andremo ad incontrare da qui in avanti hanno qualcosina in più rispetto alle precedenti. Dobbiamo continuare a lavorare, a migliorare e poi vedremo a cosa potremo ambire».

Intanto domenica c’è subito uno scoglio enorme. Fischio d’inizio di Goldengas-Fabriano fissato alle 18. La gara sarà acquistabile e visibile come consuetudine sulla piattaforma LNPPass.