Basket, Goldengas Senigallia: Andrea Peverada confermato nello staff tecnico della prima squadra

Terzo anno in biancorosso per l'ex spalla di Paolini e Ruini. Ora collaborerà con il nuovo coach Andrea Gabrielli nella stagione 2021/2022

SENIGALLIA – La Goldengas Senigallia e Andrea Peverada ancora insieme. L’allenatore in seconda sarà la spalla destra di coach Andrea Gabrielli nella stagione 2021/2022.

Terzo anno a Senigallia per Peverada. Lui che insieme al tecnico Gabriele Ruini ha compiuto un vero e proprio capolavoro l’anno scorso, subentrando in tandem dopo le dimissioni di Riccardo Paolini. «Questa riconferma è motivo di orgoglio e mi dà una grande carica per affrontare la stagione – racconta Peverada -, credo nel progetto e sono già al lavoro con Gabrielli per preparare al meglio il campionato. Ringrazio la società per la fiducia riposta e che ripagherò impegnandomi al massimo».

Arriva puntuale anche il commento del vicepresidente Luigi Giacomelli: «Peverada è spesso lontano dai riflettori, ha sempre lavorato intensamente per la Goldengas Senigallia. Siamo certi che continuerà a dare il suo prezioso contributo».