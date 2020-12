Il quintetto di coach Riccardo Paolini torna finalmente al PalaPanzini. Match valido per la seconda giornata del campionato Serie B (girone C1)

SENIGALLIA – La Goldengas Senigallia torna al PalaPanzini. Domenica 6 dicembre alle 17 andrà in scena l’esordio casalingo che coinciderà con la seconda giornata del campionato di basket maschile di Serie B (girone C1).

Ospite di turno la Vega Mestre, quintetto che non è sceso in campo nella prima giornata di campionato. La Goldengas invece è reduce dalla sconfitta di Udine.

La gioia di tornare a casa, la voglia di riscattare il kappao e il desiderio di centrare il primo successo. Tre motivi sicuramente validi e incoraggianti per coach Riccardo Paolini e ragazzi.

Vedremo se la Goldengas potrà contare sul ritorno in campo di Gurini, elemento fondamentale e di indiscusso valore dell’organico senigalliese. Giro di ordinari tamponi previsto per domani mattina, sabato 5 dicembre.

La contesa ribadiamo che è prevista per domenica 6 novembre. Palla a due alle ore 17.