Goldengas così fa male: kappao di misura al PalaPanzini

Seconda sconfitta in due partite per i biancorossi che perdono per un punto con la Vega Mestre. Da segnalare il ritorno in campo di Gurini

SENIGALLIA – Una Goldengas Senigallia tutto cuore non basta. Al PalaPanzini passa la Vega Mestre 91-90.

Debutto casalingo amaro, amarissimo per la squadra di coach Riccardo Paolini. La Goldengas infatti lotta, rimonta e si vede sfuggire una vittoria sicuramente alla portata per quanto visto in campo.

Inizio equilibrato, dove i padroni di casa si impongono 24-23 nel primo quarto. Perdono terreno i biancorossi nel secondo (17-25) che inciderà in maniera pesante sul risultato finale del match.

Ma la Goldengas non molla. Tiene botta al ritorno dall’intervallo dove Mestre chiude avanti di 8 punti grazie al parziale di 24-23 in favore proprio degli ospiti.

Nell’ultimo segmento di gara succede di tutto. La Goldengas getta il cuore oltre l’ostacolo ma non basta. I biancorossi passano 26-19 ma è tutto inutile. Il tabellone segna 90-91 per Mestre che sancisce il secondo kappao in due partite.

Così fa male, ma ci sono anche alcuni spunti positivi per i senigalliesi: i 24 punti di Pozzetti, il ritorno in campo di Gurini e soprattutto una buona prestazione che fa ben sperare per il futuro.