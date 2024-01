La Goldengas si prende i due punti all’overtime, torna al successo il Matelica

ANCONA – Restano due squadre al comando della classifica, Senigallia e Matelica. Il 18° turno di Serie B2 di Basket coincide con l’emozionante vittoria ottenuta dalla Goldengas sull’Italservice Loreto Pesaro ai tempi supplementari, con i senigalliesi padroni di casa che staccano in graduatoria proprio i rivali. Dopo una sfida giocata colpo su colpo i ragazzi di coach Gabrielli, in svantaggio a pochissimi secondi dal gong, trovano la giocata giusta per mandare il match all’overtime. Nei minuti aggiuntivi i biancorossi si impongono e superano i gialloblu 79 a 75.

Si ferma a tre la striscia di kappao consecutivi per la Vigor Matelica. Il roster di coach Trullo passa 79 a 69 sul campo della Stamura Ancona. Una boccata d’ossigeno per i biancorossi che restano in cima alla classifica a quota 26 punti (insieme alla Goldengas). Decisivo per l’Halley l’allungo ad inizio secondo tempo. Sugli scudi Mariani e Riccio autori rispettivamente di 22 e 20 punti.

Perde partita e primato in classifica il Bramante Pesaro che cade davanti ai propri tifosi contro l’Amatori Pescara. I bianconeri non reagiscono al derby perso nel turno infrasettimanale con l’Italservice e scivolano di nuovo. Al PalaMegabox finisce 76 a 69 per gli abruzzesi. Torna ai due punti invece il Pisaurum, reduce da due sconfitte di fila, che trionfa 72 a 63 tra le mura della Virtus Civitanova.

Quinto sorriso consecutivo per l’Attila Junior che incrementa il proprio periodo positivo superando in casa il Roseto 80 a 73. La truppa di Porto Recanati prende il largo nel terzo quarto e gestisce il vantaggio fino al fischio finale. Il confronto abruzzese tra Pescara 2.0 e Teramo a Spicchi finisce 86 a 70 per i ragazzi guidati da coach Gramenzi.