Basket, la Goldengas a caccia del poker: arriva Giulianova

SENIGALLIA – Il treno Goldengas Senigallia corre veloce, velocissimo. I biancorossi domani, domenica 25 aprile, ospitano la Giulia Basket Giulianova e arrivano a questo appuntamento forti di tre successi consecutivi.

Ancona, Rossella e Jesi. Sono queste le tre compagini marchigiane cadute sotto i colpi di una Goldengas rivitalizzata dalla cura Peverada-Ruini. Successi fondamentali che hanno migliorato notevolmente la classifica.

Capitan Mirco Pierantoni e compagni vantano 18 punti in classifica e occupano l’ottavo posto nel girone C di Serie B. Posizione condivisa con Jesi (con una partita in più) e Giulianova (con due gare in più).

Proprio con Giulianova, la Goldengas scenderà in campo domani e vincere significherebbe blindare, quasi, il discorso salvezza e puntare dritti alla corsa playoff sfruttando magari anche i due match ancora da recuperare (con Fabriano il 6 maggio e con Roseto il 9).

Il roster senigalliese ha tutte le carte in regola per ambire agli spareggi postseason ma dovrà farlo, al momento, senza poter contare su Marco Giacomini. Il playmaker è fermo ai box ma gli accertamenti hanno escluso fratture alla caviglia. Solo il tempo potrà dire se il numero 7 potrà tornare a dare il suo immenso contributo.

Tempo che sta per scadere per la gara di domani. Goldengas-Giulianova si gioca al Pala Panzini di Senigallia, fischio d’inizio fissato alle ore 18. Match valido per la settima giornata di fase due e acquistabile sulla piattaforma LNP Pass.