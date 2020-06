Basket Girls Ancona, in panchina si riparte da coach Sandro Castorina

Il tecnico biancorosso è stato riconfermato anche per la prossima stagione. Determinante la bontà del lavoro svolto con la formazione anconetana lanciatissima in chiave playoff

ANCONA- Sandro Castorina sarà ancora il tecnico del Basket Girls Ancona. L’ufficialità è arrivata attraverso i canali ufficiali della società biancorossa che milita nel campionato di serie B femminile. Castorina ha guidato con personalità in questa stagione Pierdicca e socie prima dell’interruzione dovuta al coronavirus. La squadra era ben proiettata e avrebbe sicuramente potuto dire la sua in ottica post-season.

Per questa ragione, il presidente Roberto Marincioni e il DG Luca Piccionne (ex allenatore biancorosso) hanno optato per la riconferma. Insieme a Castorina sono stati riconfermati anche i membri del suo staff tecnico. Nella fattispecie Daniela Montanari, come vice-allenatore, e Nicholas Crucitti come preparatore atletico.

Per quanto riguarda la categoria, in questo momento, si stanno facendo valutazioni tra la serie B e la serie A2. La crisi economica post- Coronavirus poterà numerose società ad alzare bandiera bianca ed ecco che per le anconetane potrebbero spalancarsi le porte del salto di categoria. Per quel che concerne le iscrizioni, secondo comunicato FIP, entro il 15 settembre dovranno essere proposte quelle relative a U20, U18 e U16. Entro il 30 settembre invece per U14 e U13.