Il Basket Girls Ancona prepara la delicata fase playoff

Le biancorosse di coach Castorina sono pronte ad iniziare la loro post-season. Il primo impegno ufficiale in calendario è prevista per il 7 marzo

ANCONA- Il Basket Girls Ancona verso la fase playoff. La più delicata, senza dubbio, della sua stagione. La formazione biancorossa incrocerà (con quattro punti all’attivo) il Progresso Bologna, BSL San Lazzaro, Tigers Parma, Basket Cavezzo e Basket Club Valdarda. Proprio con quest’ultima ci sarà la prima gara della post-season sabato 7 marzo alle 19,00 al Palascherma. Emergenza Coronavirus permettendo.

Successivamente la compagine del tecnico dorico Castorina farà visita al Cavezzo e poi riceverà Parma. Ultima giornata, il famoso recupero con il Tigers, in calendario per il 19 aprile alle 18.

La grande favorita del raggruppamento è la formazione parmense, già apprezzata per fisicità e qualità di gioco. Le anconetane, dal canto loro, potranno contare sull’entusiasmo e su un buonissimo stato di forma per far valere le loro carte in ottica serie A2. Sarà un passaggio delicato, e forse più complicato, rispetto al passato. Sicuramente, iniziare bene, potrebbe dare una notevole spinta in avanti.