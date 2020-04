Basket Girls Ancona, Crucitti: «Torneremo più determinati e forti di prima»

ANCONA- La stagione sportiva del Basket Girls Ancona (serie B) è finita da qualche giorno con il comunicato ufficiale emesso dalla federazione italiana pallacanestro. Nonostante la normale delusione per la decisioni, consapevoli che la salute viene sempre al primo posto, i protagonisti biancorossi stanno cercando di mantenere comunque alto il morale del gruppo. Tra questi anche il preparatore atletico Nicolas Crucitti che ha parlato del suo momento personale:

«In questi giorni mi manca il contatto con staff ed il gruppo, il legame che si è creato durante l’anno è , per quanto mi riguarda, molto forte e doverlo interrompere bruscamente è stato un duro colpo. Non vedo l’ora di rimettere la divisa e tornare in palestra, abbiamo un percorso da completare. Il lavoro delle ragazze, dello staff e della società non sarà certo messo in ginocchio da questa situazione. Torneremo più determinati e forti di prima».

Crucitti, con un passato in diverse squadre della zona, ha sposato il progetto Basket Girls Ancona con chiare motivazioni: «Il progetto Basket Girls mi ha subito coinvolto in termini di serietà e professionali, cose alle quali tengo tantissimo se si parla di lavoro. Contestualmente è stata l’occasione per potermi mettere alla prova con un gruppo ben rodato. Allenare significa trasmettere passione e metodo in vista dell’obbiettivo prefissato, affiancando e supportando l’atleta in tutto il suo percorso, anche a livello umano».

Allenare ma anche allenarsi. Nel vero senso della parola: «In primo luogo per un personale benessere psicofisico con una continua ricerca di obiettivi personali. In secondo luogo, non meno importante del primo, è la base del mio lavoro di preparatore. Testo personalmente tutti i protocolli di lavoro che propongo alle mie squadre cercando di curare il minimo dettaglio».