Basket giovanile, riparte l’attività di Basket Girls e CAB Stamura

ANCONA- Il protocollo sanitario è stato deliberato e le sue disposizioni recepite dalle società interessate. Su queste basi ripartono, dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus in Italia, le attività di Basket Girls e Cab Stamura. Le due società anconetane, limitatamente ad alcune formazioni del settore giovanile, tornano sul parquet per riprendere da dove avevano lasciato. Ovviamente rispettando tutte le regole del caso.

La ripresa delle sessioni avverrà, per entrambe le società che solitamente condividevano il Palascherma di Ancona, al Centro Sportivo Parrocchiale dei “Cedri” in Via Monte Vettore. Nel quartiere popolare di Posatora ci sono tutte le condizioni per tornare a lavorare agli ordini dei rispettivi staff tecnici.

Dalle 15.30 alle 21.30 si alterneranno U13 e U16 del Cab e U16 e U18 del Basket Girls. Un primo passo verso la normalità, nella speranza di ritrovarla integralmente nel minor tempo possibile.