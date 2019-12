Il basket giovanile osimano si gode il momento

L'ultima festa di Natale svoltasi ad Osimo ha celebrato la grande crescita del settore giovanile senzatesta. Nell'occasione non sono mancate le autorità, intervenute a portare il loro saluto ai protagonisti

OSIMO – Sono stati mesi estremamente positivi per il basket giovanile osimano. Numeri da far invidia, qualità in crescita e ampissimi margini di miglioramento.

Ha evidenziato proprio questo l’ultima festa di Natale, celebrata al PalaBaldinelli con la partecipazione del Centro Minibasket Robur Osimo, Robur Family, Osimo Basket, Futura Osimo Stazione e Basket Auximum.

I piccoli protagonisti, dagli esordienti classe 2008 fino alle under 18, si sono cimentati in una giornata di basket e divertimento insieme ai più grandi. Questi ultimi, indossando gli abiti di improbabili Babbi Natale, hanno saputo divertirsi e far divertire contribuendo alla grande festa dell’Osimo della pallacanestro.

Tante le autorità che non hanno voluto far mancare la loro presenza. Tra queste il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni, i partner etici delle società, il vicepresidente dell’Avis Osimo Andrea Pigliapoco, gli sponsor, Pino Carmenati del Conad osimano.

