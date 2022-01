General Contractor Jesi di nuovo in campo, al PalaTriccoli arriva Rieti

JESI – Due vittorie su due partite giocate. Non poteva aprirsi meglio il 2022 per l’Aurora Jesi, a cui il nuovo main sponsor General Contractor sta portando decisamente fortuna. Dopo la vittoria esterna a Teramo e l’affermazione casalinga nel derby contro Montegranaro, Rizzitiello e compagni attendono al PalaTriccoli la Real Sebastiani Rieti. Palla a due domani, mercoledì 26 gennaio, ore 20.30.

I laziali hanno 20 punti in classifica e due partite in meno giocate, così come l’Aurora, che di punti però ne ha 9. Nell’ultimo turno di campionato è arrivata la sconfitta a Rimini, pertanto il quintetto di Finelli si presenterà in via Tabano con l’obiettivo per riprendere la corsa verso i primi posti della graduatoria.

Jesi ha ritrovato il suo capitano Nelson Rizzitiello, non ancora al top della forma, ma dovrà fare a meno del lungo Gloria, positivo al covid. Gli innesti hanno indubbiamente giovato al gioco di coach Francioni, con Gay e Rocchi in grado di imprimere quella pericolosità dal perimetro che consente a tutti gli altri di esprimersi al meglio. La salvezza non è ancora conquistata e i playoff restano lontani, sebbene l’amministratore unico Altero Lardinelli continui a crederci.

La sfida di domani sera sarà ben più complessa delle ultime due gare e probabilmente aiuterà a capire quali sono le ambizioni di questa “nuova” squadra, pur priva di un elemento molto importante del quintetto.