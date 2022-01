La General Contractor Jesi non si ferma più: vittoria anche a Giulianova

Ancora una bella prestazione per l'Aurora che espugna il parquet abruzzese e ottiene il quarto risultato utile consecutivo. Prosegue l'imbattibilità del 2022

JESI – Quarta vittoria consecutiva per la General Contractor Jesi, che espugna Giulianova e prosegue la marcia di avvicinamento alla zona playoff, obiettivo stagionale che, appena qualche settimana fa, sembrava un miraggio. Un’altra prestazione super dei ragazzi di coach Francioni, il cui volto è completamente mutato dall’ingresso del nuovo main sponsor e, soprattutto, degli innesti in campo. 83-80 il risultato finale.

Una prova corale, a conferma della ritrovata pericolosità degli arancioblu, in particolare dalla lunga distanza. Ben cinque gli uomini in doppia cifra. Magrini 18 punti, il rientrante Gloria 17, Rocchi 16, Ferraro 14 e Gay 11.

Parte bene la General Contractor portandosi subito avanti nel punteggio. I padroni di casa provano a reagire, ma Rizzitiello e compagni rispondono colpo su colpo. La gara si anima nel secondo tempo, quando Giulianova si rifà sotto. Si gioca punto a punto. A risolverla, nel finale, sono una tripla di Gay, giocatore che sta contribuendo notevolmente a questa “rinascita” arancioblu, e un tiro libero di Magrini, miglior marcatore per i suoi.

13 i punti in classifica per Jesi, che si allontana a grandi balzi dai bassifondi e inizia a guardare in direzione dei piani alti.