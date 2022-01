La General Contractor Jesi torna al PalaTriccoli per sfidare la corazzata Rieti

JESI – Prima partita casalinga dell’anno per la General Contractor Jesi che al PalaTriccoli attende la Real Sebastiani Rieti, seconda forza del campionato. Un match difficilissimo, tanto più in un periodo in cui molte squadre devono fare i conti con le assenze causate dal covid. L’obiettivo è di ripartire con slancio e dimenticare il pessimo inizio di campionato. L’amministratore unico Altero Lardinelli ha detto chiaramente che il roster potrebbe subire ulteriori modifiche, ribadendo che il target restano i playoff.

Appuntamento domani 9 gennaio, ore 18, al palas di via Tabano.

Aurora, come noto, che scenderà in campo con un nuovo main sponsor, la società General Contractor di Montemarciano. L’accordo prevede dal 1 gennaio 2022 l’ingresso dell’azienda come title sponsor della prima squadra iscritta al campionato di serie B girone C. General Contractor è un’azienda che si occupa di lavori di riqualificazione sismica e termica (ai sensi del Decreto legislativo 34/2020 ) con applicazione dello sconto in fattura al 100% e quindi l’acquisizione della cessione del credito di imposta, senza costi aggiuntivi. L’azienda, guidata dall’Ing. Daniele Ciaccafava, è già presente nel mondo della pallacanestro come sponsor del Montemerciano Basket partecipante al Campionato di serie C Silver e lega il proprio marchio, come segnale di vicinanza, anche ad altre realtà sportive della provincia.