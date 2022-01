General Contactor Jesi a Giulianova a caccia del quarto successo consecutivo

L’Aurora di coach Francioni, rinfrancata dalle tre vittorie del 2022, sarà di scena in Abruzzo per confermare quanto fatto vedere nelle prime tre gare del nuovo anno

JESI – Tre vittorie in cascina e una quarta da conquistare. La General Contractor Jesi scende in campo domani, 30 gennaio ore 18, a Giulianova per provare a mantenere l’imbattibilità del 2022 e rilanciarsi in classifica. I successi contro Teramo, Montegranaro e Real Sebastiani Rieti hanno caricato l’ambiente, che spera di tornare dall’Abruzzo con ulteriori due punti, determinanti per risalire in classifica.

La squadra, finalmente, c’è. Gli innesti di Rocchi e di Gay hanno cambiato il volto del quintetto, migliorandone il rendimento. La pericolosità offensiva è notevolmente incrementata, soprattutto dalla lunga distanza, e ciò agevola la fluidità di gioco e, di conseguenza, l’intensità difensiva. Da segnalare, in particolare, l’impatto devastante di Rocchi, autore di oltre 50 punti nelle due ultime partite casalinghe.

Giulianova è dietro in classifica alla General Contractor. Attualmente è terzultima a 6 punti, 5 punti in meno di Rizzitiello e compagni (che devono ancora recuperare il match contro Rimini). Un impegno assolutamente abbordabile, insomma, che richiederà la massima concentrazione. Non dovrebbe esserci il lungo Gloria, fermato dal covid.

Appuntamento domani, ore 18, a Giulianova. All’andata, gli abruzzesi si imposero al PalaTriccoli per 72-55.