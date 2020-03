Coronavirus, la FIP stoppa il campionato: niente Cesena per il Campetto Basket Ancona

In seguito alle ultime disposizioni, non si disputerà la sfida tra dorici e cesenati in terra romagnola. La decisione è stata presa dalla Federazione. Ecco le disposizioni adottate

ANCONA – Tigers Cesena – Campetto Basket Ancona, gara del campionato di basket di serie B in programma per mercoledì 11 marzo alle ore 20, non sarà disputata. La Federazione Italiana Pallacanestro ha sospeso nuovamente i campionati per l’emergenza Coronavirus rendendo note le seguenti disposizioni che riportiamo integralmente.

– Le gare in calendario nella giornata di oggi e che coinvolgono società che svolgono attività nelle zone rosse, o che prevedono la presenza di squadre avversarie che provengono da zone rosse, vanno intese come annullate.

– Le gare in calendario nella giornata di oggi e che coinvolgono società non residenti nelle zone rosse, e che prevedono la presenza di squadre che non provengono da zone rosse, restano confermate in calendario, con disputa a porte chiuse.

– Nel caso in cui sussistano problematiche legate al settore arbitrale, il CIA valuterà possibilità di sostituzioni sulle designazioni già operate.

– Qualora, per partite regolarmente in calendario, dovessero emergere fatti nuovi legati alla stessa emergenza in atto, le società, previo accordo tra loro, possono farne comunicazione urgente a Settore Agonistico FIP, e per conoscenza a Lega Nazionale Pallacanestro, per provvedere ad ulteriori sospensioni di gare.

– Da domani i campionati di Serie A2 e Serie B vanno intesi come sospesi, fino a data da destinarsi.