Basket femminile: Matelica quattro vittorie in fila, Ancona cambia coach

FABRIANO – L’undicesimo turno di serie A2 femminile di basket è stato di esito opposto per le due formazioni marchigiane: vince ancora Matelica (quattro successi di fila), sconfitta Ancona (sette ko consecutivi).

Andiamo a vedere nel dettaglio com’è andata.

Sta attraversando un buon momento di forma la Halley Thunder Matelica di coach Orazio Cutugno che allunga la striscia positiva avendo superato senza particolari problemi il fanalino di coda Cus Cagliari per 63-47. Le matelicesi sono state sempre in controllo della partita con un massimo di venti punti di vantaggio e hanno avuto Giulia Michelini miglior realizzatrice con 14 punti. Il successo consente alla Halley Thunder di mantenere una finestrella aperta sulla qualificazione per le finali di Coppa Italia, alla quale accedono le prime quattro classificate al termine del girone di andata (mancano due turni).

Periodo sempre più complicato dall’assenza dei risultati, invece, in casa Basket Girls Ancona. Venerdì, alla vigilia di questo turno, la società ha sollevato dall’incarico coach Sandro Castorina, affidando la panchina provvisoriamente all’assistente Daniela Montanari. Il giorno dopo, in partita, la squadra ha fatto quel che ha potuto sul difficile parquet siciliano di Patti, ma senza riuscire ad andare oltre una onorevole sconfitta per 68-58. Miglior realizzatrice dorica è stata Margherita Mataloni con 17 punti.

Le altre partite: Selargius – Empoli 80-73, Vigarano – Umbertide 58-61, La Spezia – Savona 70-63, Battipaglia – Roseto 56-52, Firenze – Roma 83-61.

Classifica: La Spezia, Battipaglia ed Empoli 16; Firenze, Umbertide, Patti e Matelica 14; Selargius 12; Savona 10; Roma 8; Vigarano e Ancona 6; Roseto 4; Cagliari 2.

Prossimo turno: mercoledì 21 dicembre si torna già in campo per l’ultimo turno del 2022, Ancona giocherà in casa con Roseto (PalaScherma, ore 19), Matelica andrà in trasferta a Umbertide (PalaMorandi, ore 20.30).