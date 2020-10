Basket, SuperCoppa: il punto a punto dice Ristopro Fabriano

I cartai di coach Lorenzo Pansa superano l'Umana Chiusi e restano a punteggio pieno nel girone "L". Il prossimo match con Firenze sarà decisivo per il passaggio del turno

FABRIANO – Si è tornati a respirare aria agonistica al PalaGuerrieri, seppur “a porte chiuse”, senza pubblico. Ieri sera, mercoledì 28 ottobre, infatti, si è disputata la seconda giornata della SuperCoppa di serie B di basket con la Ristopro Fabriano che ha superato l’Umana San Giobbe Chiusi dell’ex Fratto per 68-66 al termine di un match in bilico fino ai secondi conclusivi.

Grazie a questo successo, la Ristopro raggiunge proprio Chiusi in vetta al girone eliminatorio “L” a quota 4 punti: la qualificazione al turno successivo si deciderà quando verranno disputati i match Firenze – Fabriano e Firenze – Empoli, le cui date di recupero non sono state ancora stabilite poiché il team fiorentino è alle prese con un caso di Covid-19 in squadra.

Tornando al match di ieri sera, dopo un avvio “soft” e caratterizzato più che altro da “polveri bagnate” da entrambe le parti, Fabriano ha messo la freccia raggiungendo un considerevole vantaggio, fino al +15 toccato due volte nel secondo quarto (29-14, 35-20).

Già prima del riposo, comunque, i toscani dimostrano di non mollare e dimezzano lo svantaggio, per poi continuare a spingere sull’acceleratore, sorpassare al 28’ (44-45) e allungare fino a +4 al 31’ (47-51) trascinata dalle triple di Raffaelli e Lombardo.

A questo punto la Ristopro serra i ranghi, Radonjic (9 rimbalzi), Garri (9) e Papa (6) blindano i tabelloni, i canestri di Paolin e la ritrovata mira di Marulli consentono di recuperare e ripassare avanti. L’esito resta però in bilico fino a 2” dalla sirena. Dalla lunetta, Marulli sigilla il successo fabrianese sul 68-66.

Da registrare un’assenza importante per parte: Fabriano non ha schierato Scanzi (infortunato), Chiusi si è presentata senza Pollone.

Classifica girone “L” di SuperCoppa: Fabriano e Chiusi 4; Firenze e Empoli 0 (passa il turno solo la prima classificata).

Restano da giocare le gare: Firenze – Fabriano, Firenze – Empoli.

Ristopro Fabriano – Umana San Giobbe Chiusi = 68-66

Ristopro Fabriano – Paolin 15 (1/4, 2/4), Marulli 11 (3/4, 1/7), Alibegovic 8 (0/2, 2/4), Garri 8 (2/10, 1/4), Papa 8 (2/3, 1/1), Misolic 8 (0/2, 2/3), Merletto 6 (1/3, 0/4), Radonjic 4 (0/1, 0/1), Di Giuliomaria, Gulini ne, Pacini ne, Cola ne. All. Pansa

Umana San Giobbe Chiusi – Raffaelli 19 (4/11, 3/5), Lombardo 12 (0/3, 4/6), Carenza 9 (4/6, 0/3), Criconia 9 (1/4, 2/7), Bortolin 8 (3/5), Fratto 4 (2/4, 0/3), Berti 4 (1/3, 0/2), Mei 1 (0/3 da tre), Zanini, Mihaies ne. All. Bassi

Arbitri – Indro Spinelli di Roma e Silvio Faro di Tivoli

Parziali – 19-9, 18-21, 10-18, 21-18