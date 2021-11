La squadra di coach Pansa, sempre avanti, gioca una solida partita contro gli estensi: Davis grande trascinatore con 29 punti. Abbandonato l’ultimo posto in classifica

OSIMO – Seconda vittoria di fila conquistata dalla Ristopro Fabriano, che supera tra le mura amiche del PalaBaldinelli la Top Secret Ferrara per 86-84, lascia l’ultimo posto in classifica dove resta Latina e raggiunge il “gruppone” a quota quattro punti.

La vittoria della Ristopro è più rotonda di quanto dica l’esiguo scarto finale. I cartai sono stati sempre avanti fin dall’inizio (massimo +13 al 37’) trascinati da uno straordinario Davis (22 punti già a metà gara, 29 alla fine), ben spalleggiato da Santiangeli (16 punti, tutti pesantissimi nel finale) e complessivamente dall’intero impianto di squadra che, dopo lo scioccante avvio di stagione, nelle ultime settimane si sta ritrovando e i risultati lo dimostrano.

Contro una Ferrara priva di Fabi, ma comunque squadra di fascia alta con un organico più robusto di Fabriano, la Ristopro si è presentata di nuovo senza il pivot Matrone, infortunatosi in allenamento, e quindi ha dovuto serrare ancor più le fila per arginare la prestanza fisica degli avversari, che hanno sì vinto a rimbalzo (35-48), ma nel complesso non sono riusciti ad eguagliare la “cazzimma” dei cartai.

Fabriano ha iniziato forte con dieci punti in fila di Davis e all’8’ era già a +10 (25-15). La Top Secret, trascinata da un eccellente Pacher, ha recuperato ed è passata avanti per l’unica volta al 12’ sul 25-26.

Ma poi la Ristopro ha di nuovo ripreso in mano il timone senza lasciarlo: sul 45-36 al 19’, sul 65-55 del 28’ e sull’83-70 del 37’ ai fabrianesi è mancato il “killer instinct” per congelare il match e, nell’arrembaggio finale, Ferrara si è così rifatta sotto, ma dalla lunetta Davis è stato glaciale a 5” dall’ultima sirena per il tranquillizzante 86-81. L’86-84 conclusivo veniva siglato da un ininfluente tiro da metà campo di Vencato.

Ristopro Fabriano – Top Secret Ferrara 86-84

Ristopro Fabriano – Davis 29 (6/10, 4/8), Santiangeli 16 (2/3, 2/3), Marulli 10 (1/3, 2/6), Baldassarre 9 (1/4, 2/4), Smith 8 (4/9, 0/3), Thioune 8 (3/4), Gulini 4 (1/2 da due), Benetti 2 (1/2, 0/2), Gatti ne, Caloia ne, Merletto ne, Re ne. All. Pansa

Top Secret Ferrara – Pacher 21 (7/11, 0/4), Vildera 16 (7/13), Panni 14 (4/4, 2/8), Mayfield 14 (3/7, 2/10), Vencato 9 (2/2, 1/4), Petrovic 8 (3/6, 0/3), Filoni 2 (1/2, 0/1), Fantoni (0/3 da due), Bonanni ne, Manfrini ne, Fabi ne. All. Leka

Arbitri – Foti (Mi), Morassutti (Ss) e Roiaz (Ts)

Parziali – 25-20, 22-20, 20-22, 19-22

Andamento – 25-20 al 10’, 47-40 al 20’, 67-62 al 30’, 86-84 finale