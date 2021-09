FABRIANO – Una settimana piena di allenamento già alle spalle (la squadra si è radunata il 30 agosto) e prime amichevoli già in vista per la Halley Thunder Basket, team neopromosso in serie A2 femminile.

Il campionato delle biancoblù inizierà il 9 ottobre in trasferta a Cagliari e per farsi trovare pronte a questo appuntamento, oltre agli allenamenti ordinari, coach Orazio Cutugno e il suo staff ha previsto sei “test” amichevoli.

Si comincerà sabato 11 settembre, partita amichevole a Siena con il Costone, formazione di serie B. Una settimana dopo, sabato 18 settembre, test casalingo al palasport di Cerreto d’Esi con le Panthers Roseto, anche questo un team di serie B. Mercoledì 22 settembre appuntamento nella vicina Civitanova per un confronto con la Feba, l’altra formazione marchigiana che parteciperà al campionato di serie A2. Sabato 25 e domenica 26 settembre weekend a Roseto degli Abruzzi per un torneo. Mercoledì 29 settembre ancora trasferta, stavolta in Umbria, per un test con La Bottega del Tartufo Umbertide, anch’essa formazione di A2 che poi le biancoblù di coach Orazio Cutugno incontreranno in campionato. Infine, venerdì primo ottobre, ultimo “scrimmage” al palasport di Cerreto d’Esi con la Basket Girls Ancona, team di serie B.