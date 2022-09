Basket: Fabriano guida la partita, Ancona la vince

CERRETO D’ESI – Si ferma al primo turno il cammino della Ristopro Fabriano in Supercoppa serie B di basket. La squadra cartaia conduce per tre quarti di gara, al 33’ è 72-55 (+17), ma a questo punto la Luciana Mosconi Ancona è protagonista di una super rimonta finale, fa suo il match per 82-84 e passa il turno (il prossimo avversario dei dorici sarà Roseto, match in programma in Abruzzo mercoledì 14 settembre).

«Una partita vera – analizza l’incontro il coach fabrianese Daniele Aniello – Nonostante per tre quarti abbiamo tenuto un buon ritmo e trovato soluzioni positive anche contro difese tattiche, nel momento della loro rimonta non siamo riusciti a trovare risposte efficaci né in attacco né in difesa. C’è tanto lavoro da fare, guardiamo alle prossime settimane con fiducia per preparaci al meglio quando ci saranno i due punti del campionato in palio».

«Una vittoria che fa morale – commenta il vice allenatore dorico Gianmarco Petitto – soprattutto per come è maturata considerando che siamo stati sempre sotto nel punteggio e di rincorsa. Vedendo come è andata la partita si vede che comunque siamo in un cantiere perché i ragazzi sono ancora abbastanza discontinui alternando ottime cose ad errori banali frutto della loro gioventù».

Ristopro Fabriano – Luciana Mosconi Ancona = 82 – 84

Ristopro Fabriano – Papa 9 (3/4, 0/1), Centanni 13 (2/5, 2/11), Stanic 14 (1/2, 4/8), Fall 10 (4/8), Verri 14 (0/1, 3/6), Cola, Petracca 12 (2/3, 2/8), Gianoli 5 (2/2), Carsetti ne, Gulini 3 (1/2 da tre), Azzano 2 (1/1, 0/1), Onesta ne. All. Aniello

Luciana Mosconi Ancona – Petrilli ne, Panzini 7 (0/3, 2/7), Piccionne, Carnovali 3 (0/2, 1/5), Calabrese 10 (2/5, 2/4), Czoska, Tamboura ne, Bedin 8 (3/6), Ciribeni 20 (4/8, 3/6), Tourè 8 (1/3, 2/3), Ambrosin 16 (4/9, 1/1), Giombini 12 (3/5, 1/4). All. Coen

Arbitri – Antimiani di Montegranaro e Giardini di Ancona

Parziali – 25-23 al 10’, 45-36 al 20’, 63-53 al 30’, 82-84 finale