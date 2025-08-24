Basket, doppia sconfitta per la VL Pesaro alla Riccione Cup

RICCIONE – La VL Pesaro non brilla alla Riccione Basket Cup. I biancorossi escono sconfitti dalle prime due amichevoli del precampionato. Passivi abbastanza pesanti al Playhall, che sorridono a Cividale e Fortitudo Bologna.

C’è da lavorare

In ordine cronologico, la VL Pesaro ha affrontato Cividale giovedì in tarda serata, cedendo 66-79, Messi a referto 17 punti da Regimantas Miniotas, 12 da Nicolò Virginio e 11 da Matteo Tambone. Ieri sera, sabato 23 agosto, è arrivato un passo falso anche con la Fortitudo Bologna, quest’ultima ha prevalso 75-93. Questa volta, 21 punti per Nicolò Virginio, 13 a testa per Matteo Tambone e Regimantas Miniotas.

Testa al Rimini

Sabato 30 agosto è la data del prossimo scrimmage con il Rimini (Serie A2): l’orario è ancora da definire e si giocherà a porte chiuse. La VL Pesaro debutterà domenica 21 settembre in campionato, in trasferta a Bergamo contro la Gruppo Mascio.