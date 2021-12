I biancorossi sono reduci da quattro vittorie consecutive e ricevono la visita della cugina dorica. Fari puntati su Simone Pozzetti, grande ex di giornata

SENIGALLIA – Vincere per volare sempre più in alto: obiettivo chiaro in casa Goldengas Senigallia. Il club della presidentessa Sonia Fileri è atteso da un derby che profuma di big match.

La Goldengas domenica – 5 novembre – riceve la visita della «cugina» Luciana Mosconi Ancona ed entrambe le rivali marchigiane viaggiano nelle parti nobili della classifica. Sei vittorie e tre sconfitte, questo il ruolino di marcia dei biancorossi e dei dorici, appaiati al quinto posto con Rimini.

La decima giornata del girone C di Serie B promette scintille. La Goldengas avrà anche l’occasione di riabbracciare il grande ex di giornata, Simone Pozzetti, accasatosi ad Ancona la scorsa estate.

La gara verrà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma online LNP Pass ma l’invito della Goldengas è quello di riempire i seggiolini del PalaPanzini di Senigallia, appuntamento fissato alle ore 18.