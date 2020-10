Bel derby amichevole tra Ristopro Fabriano e Sutor Montegranaro

FABRIANO – Mancava solo il pubblico, altrimenti sarebbe stata davvero una partita “vera” al PalaGuerrieri, dove ieri pomeriggio – 7 ottobre – si è giocata l’amichevole di livello tra Ristopro Fabriano e Sutor Montegranaro, un derby che poi si rinnoverà anche nel campionato di serie B di basket.

È stato un bel test per entrambe le squadre, interpretato in modo intenso e concentrato dai giocatori sul parquet, seguendo i dettami dei rispettivi coach.

Punteggio azzerato ogni dieci minuti, com’è consuetudine in precampionato, per un totale aggregato che avrebbe visto la Ristopro avanti alla fine per 79-54.

Dividendo il match per quarti, meglio Fabriano nei primi due (23-13, 24-14), mentre dopo l’intervallo lungo è regnato l’equilibrio (16-14, 16-13) in virtù di una maggiore applicazione difensiva della Sutor.

La Ristopro ha lasciato a riposo il lungo Bozo Misolic (“scavigliato” durante la precedente amichevole con Falconara), mentre Montegranaro ha dovuto rinunciare a Ezio Gallizzi.

Per entrambe si è trattato dell’ultima amichevole prima del via della SuperCoppa Italia di serie B: si comincia sabato 10 ottobre, Fabriano andrà in trasferta a Empoli (ore 18), la Sutor ad Ancona (ore 18).

Ristopro Fabriano – Sutor Montegranaro = 79-54

Ristopro Fabriano – Alibegovic 8, Papa 7, Paolin 5, Merletto 3, Di Giuliomaria 1, Scanzi 10, Marulli 9, Radonjic 17, Caloia, Garri 19, Slond, Cola, Pacini. All. Pansa

Sutor Montegranaro – Minoli 16, Riva 11, Angellotti, Ciarpella F. 4, Stanzani 8, Tibs 2, Cipriani 2, Romanò, Bonfiglio 11, Edraoui. All. Ciarpella M.

Parziali – 23-13, 24-14, 16-14, 16-13.

Arbitri – Guercio di Ancona e Scaramellini di Colli al Metauro