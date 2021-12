Basket, il Covid colpisce la Serie A: solo 4 squadre in campo

Una tredicesima giornata anomala nel massimo campionato italiano di pallacanestro. In quella che doveva essere una due giorni di festa e palazzetti pieni sono solamente due le partite disputate regolarmente come da previsioni. Oltre infatti alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, scesa in campo ieri nel giorno di Santo Stefano a Brindisi con una bella vittoria esterna da parte della squadra di coach Banchi, la gara che “chiuderà” il turno sarà quella di questa sera in programma a Treviso che vedrà i padroni di casa giocare contro Brescia.

Tutte le altre sei partite in programma sono state rimandate causa covid, con le 12 squadra coinvolte attualmente in quarantena a causa di un aumento dei contagi all’interno dei rispettivi gruppi.

Ad oggi non si sa ancora quando verranno recuperate le partite che non si sono giocate in questi giorni, ma essendoci in palio le Final Eight di Coppa Italia (dove le prime 8 del girone di andata si qualificano) la prima parte di stagione dovrebbe concludersi entro il 9 gennaio. Attualmente non sono stati previsti rinvii per la prossima giornata ma l’ipotesi che alcune sfide non ci saranno nemmeno nelle gare previste ad inizio anno è sempre più realistica. Alcuni club di Serie A starebbero spingendo la Lega ad attuare una sospensione temporanea del campionato per permettere a tutte le squadre di ristabilirsi e recuperare lo stato di salute uscendo dalle rispettive quarantene e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi in merito a questa decisione.

In casa Carpegna Prosciutto la situazione dopo il ritorno dalla trasferta di Brindisi è di una squadra dal morale alto e con una classifica che, seppur con una partita in più rispetto a quasi tutte le altre, vede i biancorossi a +4 dal terzetto delle ultime in classifica. La VL ha salutato il 2021 con una bella vittoria e aprirà il nuovo anno in casa contro Milano. Una Milano che però ad oggi ha ben 10 membri del gruppo squadra positivi e si è già vista posticipare le partite contro Kaunas, Bologna e Alba Berlino. Al momento è molto improbabile che le due squadre si affronteranno il 2 gennaio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro ma si dovrà monitorare la situazione della squadra di coach Ettore Messina che nel caso in cui dovesse giocare non si allenerebbe da oltre dieci giorni.