Per la VL in palio la semifinale di Coppa Italia contro la vincente tra Brescia e Milano. Palla a due alle ore 20:45

Questo pomeriggio è iniziata l’avventura “Final Eight” per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. La squadra di coach Jasmin Repesa è partita oggi in direzione Torino dove domani sera scenderà in campo per disputare il quarto di finale contro Varese. Una partita da dentro o fuori come da format ormai consolidato come lo è quello della Coppa Italia dove nella sfida tra la quarta e la quinta si sfidano i due migliori attacchi del campionato (Varese 1°, VL 2°).

Palla a due in programma alle ore 20:45 sul parquet del PalaAlpitour di Torino che poche ore prima vedrà esordire i campioni in carica dell’Olimpia Milano nel derby lombardo contro la Germani Brescia nella sfida che aprirà ufficialmente questa Final Eight 2023.

Alla vigilia della sfida contro Varese in casa VL ha parlato in presentazione della partita il vice allenatore della Carpegna Prosciutto Bruno Savignani. “Quella di domani sera sarà una partita molto impegnativa e noi dovremo essere molto concentrati fin dall’inizio dato che affronteremo una squadra aggressiva e che ama giocare in velocità, che cerca di trovare e sfruttare subito un vantaggio – ha detto il tecnico brasiliano – dovremo provare a limitare il loro ritmo, ma senza snaturarci, considerando che si tratta della formazione che in attacco gioca il maggior numero di possessi del nostro campionato”.

In questa stagione Pesaro e Varese si sono affrontate alla Vitrifrigo Arena l’11 dicembre e fu proprio la VL a vincere per 101 a 93 nella sfida di campionato. Una partita però, come dimostra l’alto punteggio, ha fatto vedere come tra le due squadra ci sia un grande equilibrio e a tratti un modo di giocare non molto differente, con due squadre che amano correre e giocare ad alto ritmo.