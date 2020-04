Basket, il Consiglio Federale studia le misure contro la crisi economica

ANCONA- Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi lo stop definitivo a tutti i campionati nazionali, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro ha iniziato ad individuare alcune misure per fronteggiare la crisi economica che si abbatterà nel mondo del basket in seguito all’epidemia di coronavirus.

Le misure sono, ovviamente, di natura economica e riguardano gli aiuti alle singole società. Dal vertice federale sono stati stanziati 4 milioni di euro per la stagione 2020-2021 che saranno destinati a tutte le società affiliate (circa 3.400). In calendario ci sono vari tipi di annullamento tasse da quella per la riaffiliazione, quella relativa all’iscrizione dei campionati, quella per la collocazione sulle divise dei marchi degli sponsor, fino al tesseramento gare per gli allenatori e per gli atleti under. Questo a fronte dei problemi di natura finanziaria che si verranno inevitabilmente a creare.

Per quel che concerne la stagione 2019-2020 le società debitorie nei confronti della Fip dovranno pagare una rata straordinaria entro il 27 maggio 2020. Se il pagamento sarà effettuato oltre il limite consentito, e nello specifico entro il 3 giugno, ci sarà una penalizzazione di tre punti nel prossimo campionato mentre se il ritardo sarà ulteriore ci sarà l’estromissione dal campionato di competenza.