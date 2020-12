Basket, colpo Campetto Ancona: sbancato Montegranaro

MONTEGRANARO- Cinica, letale e intraprendente. Può definirsi in questo modo la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona che nel match odierno nella tana della Sutor Montegranaro riscatta il passo falso di Jesi e incamera punti pesantissimi nel girone C2 di Serie B.

I biancoverdi di coach Stefano Rajola giocano una partita attenta e calcolano bene quando colpire un avversario sempre ostico e ben organizzato. Il 67-76 finale è figlio di una prova coraggiosa, cementificata soprattutto nel finale di gara quando un paio di punti pesantissimi di Centanni e compagni hanno determinato il risultato finale. Il tutto il corso del match (all’intervallo le squadre sono rientrate negli spogliatoi con il risultato di 34-43) le due formazioni si sono affrontate a viso aperto non rinunciando mai ai propri attacchi. Come detto in apertura per la Luciana Mosconi sono due punti pesantissimi che la rilanciano, e non poco, nella graduatoria del campionato.

Soddisfatto coach Rajola al termine della gara: «Sono contento della prestazione offerta dalla mia squadra, fare punti a Montegranaro non è mai facile per nessuno. Da parte nostra siamo stati bravi a gestire, bravi ad allungare e a resistere nel finale quando la Sutor si è rifatta sotto. Un applauso a tutti i ragazzi che sono scesi in campo».