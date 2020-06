Basket, coach Stefano Rajola guiderà ancora il Campetto Ancona

ANCONA- Stefano Rajola sarà ancora il tecnico della Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona. Dopo la permanenza in serie B, con la scorsa stagione interrotta a causa del Coronavirus, la dirigenza anconetana ha iniziato a comporre il mosaico in vista del prossimo campionato. L’ufficialità è arrivata direttamente dai canali ufficiali della società biancoverde con il coach abruzzese che si è detto entusiasta di proseguire la sua avventura:

«Sono molto contento di poter proseguire questa mia avventura ad Ancona. Una conferma che definirei scontata dato il grande feeling instaurato con la dirigenza in questi mesi. Con la Società stiamo parlando da tempo. C’è la sensazione che si voglia fare molto bene e che ci siano le idee per improntare una struttura più capillare con una Società che vuole crescere. Abbiamo a disposizione un budget giusto che ritengo possa permetterci di allestire una squadra molto competitiva e in grado di poter ripagare la Società degli investimenti fatti».

Sulla squadra: «Per quanto riguarda la squadra stiamo facendo molte valutazioni su come poter gestire un giusto mix tra senior e under, giocatori atletici e di talento. Vogliamo una squadra completa in tutti i ruoli. Nonostante i non certo esaltanti risultati dell’ultima stagione i tifosi ci sono stati sempre vicini. E proprio per questo ho come allenatore un debito nei loro confronti. Dico che vorrei farli finalmente divertire ed averli al palazzetto per vedere una squadra che lotta e che vince cercando di non guardare la classifica da sotto ma da più in alto».