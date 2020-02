Coach Rajola carica il Campetto per il derby di Senigallia

Il tecnico abruzzese ha raccontato la vigilia in casa anconetana e chiesto il sostegno dei tifosi per una gara importante come quella di domani nella tana della Goldengas

ANCONA- Il Campetto Basket Ancona è pronto per il derby di Senigallia, domani alle 18 nella tana della Goldengas. I dorici hanno terminato questa mattina l’allenamento di rifinitura, utile per risolvere gli ultimi dubbi in vista dell’importante match domenicale. A raccontare la vigilia in casa biancoverde è stato coach Stefano Rajola:

«Andiamo a Senigallia per giocarci una partita di fondamentale importanza. Decisiva? Non può esserlo, mancano ancora sette sfide ma sappiamo di affrontare una squadra esperta con tantissimi giocatori di qualità che possono metterci in difficoltà. Sarà una sfida intensa dove conterà sicuramente anche l’aspetto emotivo». Il tecnico abruzzese ha poi parlato anche della settimana vissuta dagli anconetani:

«Ci siamo allenati molto bene in settimana e abbiamo preparato a dovere la partita. Contiamo di avere un buon pubblico al nostro fianco, i tifosi sono decisivi in partite come questa».