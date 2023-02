Basket, la Carpegna Prosciutto sfida Reggio Emilia. Palla a due alle ore 20

PESARO- Dopo la peggior sconfitta della sua stagione concisa con il pesante -36 rimediato a Sassari la scorsa domenica, la Carpegna Prosciutto gioca nuovamente nel posticipo della terza giornata del girone di ritorno e ospita questa sera, con palla a due alle ore 20, la Pallacanestro Reggio Emilia. Emiliani che proprio poco più di un mese fa inflissero alla squadra di coach Jasmin Repesa una brutta sconfitta in casa propria con la VL che chiuse l’anno in malo modo.

Reggio, che è ancora ad oggi all’ultimo posto ma ha riaperto la sua classifica essendo a -2 da Napoli e Verona, è però una squadra diversa rispetto ad inizio campionato e lo sa bene la Carpegna Prosciutto che è già rimasta scottata in precedenza. La formazione allenata da coach Sakota (subentrato a Menetti nel corso della stagione) è una squadra in forte risalita e deve continuare a fare punti per riuscire ad agguantare la tanto desiderata salvezza. Dall’altro lato però la formazione pesarese vuole difendere e mantenere lo straordinario quarto posto occupato attualmente e per farlo servirà una grande partita.

Come di consueto Repesa ha lasciato la parola al suo staff per presentare la partita e in questo caso è intervenuto il vice allenatore Bruno Savignani. “Ci attende una sfida molto impegnativa contro una squadra tosta e che tante volte in stagione ha fatto vedere tutta la sua forza – ha detto il brasiliano – all’andata siamo stati sconfitti dato che abbiamo fatto fatica a fermare il loro pick and roll ma oggi dobbiamo rispondere nel miglior modo possibile con una prestazione ovviamente opposta a quella di Sassari. Giocando in casa e con la spinta dei nostri tifosi riusciremo a fare bene e speriamo di conquistare due punti che sarebbero molto importanti per la nostra classifica”.

In casa VL questa sera potrebbe rientrare il capitano Carlos Delfino che non gioca dal 26 dicembre contro la Virtus Bologna e il suo apporto per il proseguo della stagione potrebbe essere di vitale importanza.