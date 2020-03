Basket, la VL Pesaro torna a giocare. Contro Treviso partita a porte chiuse

PESARO – A quasi un mese di distanza (9 febbraio) dall’ultima partita di campionato di serie A di basket contro Brindisi, la Carpegna Prosciutto torna in campo. Domenica 8 marzo, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, arriva la De’ Longhi Treviso, una squadra neopromossa che ha bisogno di punti per mantenersi in posizione di salvezza.

Come da decreto del governo, che vieta manifestazioni sportive aperte al pubblico fino al 3 aprile, la partita tra VL Pesaro e Treviso sarà rigorosamente a porte chiuse.

I tifosi, sia pesaresi che trevigiani, non potranno così accorrere all’arena a causa del Coronavirus che da settimane sta creando danni all’intero Paese. I tifosi della Vuelle non potranno entrare al palazzetto dello sport nemmeno il 15 marzo contro Roma né il 22 contro Brescia. L’11 e il 29 marzo la VL gioca invece in trasferta a Trento e a Cremona.

Treviso, delle cinque gare disputate nel girone di ritorno, ne ha vinte due, una in casa con la Fortitudo e l’altra a Pistoia, due scontri diretti.

All’andata, il 3 novembre, i ragazzi di coach Menetti si imposero per 85-75, con 18 punti di Tessitori e 17 di Fotu. La Carpegna Prosciutto trovò 30 punti da Chapman e 20 da Barford, i due uomini che ora non sono più nel roster dei biancorossi.