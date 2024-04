Basket, Pesaro vince a Sassari e resta in corsa per la salvezza

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nel match d’apertura della 26^ giornata di Serie A conquista il primo successo della sua storia sul parquet del PalaSerradimigni. La sfida contro il Banco di Sardegna Sassari infatti finisce 91-96 al termine di 40 ottimi minuti giocati dai biancorossi che salgono così a quota 16 in classifica e tengono aperte le loro speranze di salvezza.

La partita vede un avvio lanciato di Sassari che tocca immediatamente il +9 sul 15-6, Pesaro però risponde presa per mano da Cinciarini e Mazzola e alla prima pausa è davanti 28-26 grazia al buzzer beater di Tambone. Nel secondo periodo la Dinamo perde diversi palloni e finisce anche a -6 (32-38) ma all’intervallo è 50-46 per la Carpegna Prosciutto grazie al canestro negli ultimi secondi di McDuffie.

Nella ripresa Sassari cambia marcia in difesa, piazza un break di 11-2 e arriva a +5 sul 57-52. La Dinamo sembra poter allungare ma Pesaro rimane in scia grazie alle invenzioni di McDuffie e Wright-Foreman. All’ultima pausa Sassari guida di sei lunghezze ma la VL oggi non si arrende mai. Wright-Foreman e Bluiett si prendono la squadra sulle spalle, quest’ultimo segna la bomba del sorpasso e poi si inventa un pazzesco canestro in avvicinamento per il 91-87 a 36″ che sostanzialmente chiude i conti. Da lì Sassari non riesce più a riavvicinarsi e Pesaro sigilla la vittoria coi liberi di Cinciarini e Mazzola.

Soddisfatto a fine partita il coach della Carpegna Prosciutto, Meo Sacchetti. «Venivamo da una trasferta a Treviso in cui avevamo messo in mostra un bell’atteggiamento, pur non riuscendo a conquistare la vittoria. Oggi siamo partiti male, ma siamo stati bravi a reagire ai vari break di Sassari. Cinciarini e tutti i ragazzi oggi hanno dato tanta intensità, voglio vedere lo stesso atteggiamento visto oggi qui a Sassari anche nel prossimo incontro casalingo contro Pistoia».