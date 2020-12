Basket, VL show. Sbancata Brindisi 81-92

Gara perfetta per la Carpegna Prosciutto che vince in casa della capolista del campionato e si regala un bel Natale

BRINDISI- Un sabato sera spettacolare. La miglior Carpegna Prosciutto Basket Pesaro della stagione si regala una partita straordinaria in casa della capolista Brindisi e si porta a casa una vittoria dopo una sfida comandata dall’inizio alla fine. Una partita preparata nel migliore dei modi da parte di Coach Jasmin Repesa, con ritmo alto sia in attacco che in difesa e una concentrazione rimasta ai massimi livelli per tutti e 40 i minuti.

Grande prova di tutta la VL ma da sottolineare le prestazioni del solito Carlos Delfino e di Justin Robinson, autentici trascinatori dei pesaresi. L’unica nota stonata della serata è l’infortunio al polso di Massenat, trasportato in ospedale per degli accertamenti dopo una caduta sul parquet.

Ora per la Carpegna Prosciutto un Natale più tranquillo anche se poi si scenderà di nuovo in campo domenica 27 quando a Pesaro arriverà Trieste. I biancorossi poi avranno un doppio impegno nel giro di pochi giorni visto che il 30 dicembre dovranno recuperare la trasferta di Bologna contro la Virtus.