Basket serie A2, il capitano della Ristopro Fabriano Merletto: «Non si molla un millimetro»

FABRIANO – «La nostra squadra è un palazzo in costruzione, servirà pazienza e non demordere». È la metafora che usa Daniele Merletto, capitano della Ristopro Fabriano, reduce da una netta sconfitta interna all’esordio per mano della Stella Azzurra Roma (49-71).

Ieri i biancoblù sono tornati in palestra per iniziare a preparare la prossima partita, in programma domenica 10 ottobre a Forlì, formazione anche questa molto ostica.

Ma prima di parlare dei romagnoli, il capitano torna sulla partita persa con la Stella Azzurra. «Non è andata come ci aspettavamo e come volevamo – sono le sue parole. – Siamo partiti forte, eseguendo il piano partita e giocando bene come collettivo. Poi, come accaduto talvolta in precampionato, nel momento di difficoltà abbiamo smesso di giocare insieme e cercato di risolvere la partita individualmente. È un segnale dovuto dal fatto che siamo un gruppo quasi del tutto nuovo. Siamo un cantiere aperto e non sappiamo ancora quanto tempo servirà ma dipenderà da noi, perché il coach ci sta mettendo ogni mezzo a disposizione».

“Non mollare” alle prime difficoltà è, dunque, la “parola d’ordine” che deve guidare la squadra da qui in avanti.

«Garantisco che ce la metteremo tutta per rimanere in questa categoria e di centrare l’obiettivo nel più breve tempo possibile – prosegue il capitano Merletto. – Come detto in precedenza, la nostra squadra è un palazzo in costruzione, servirà pazienza e non demordere. Noi non molleremo di un millimetro fino all’ultima partita».

La società, intanto, comunica il prolungamento della campagna abbonamenti fino a sabato 16 ottobre (compreso), online su liveticket.it, oppure direttamente a Fabriano presso la Tabaccheria delle Fontanelle e lo Janus Point presso l’agenzia Salari Assicurazioni (via Martiri delle Libertà, 66).