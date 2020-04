Basket, campionato finito e Vuelle salva. E ora?

Il campionato di pallacanestro si è concluso in maniera definitiva a causa dell'emergenza legata al coronavirus. Le società ora si guardano intorno per il futuro

PESARO – Con la decisione di concludere definitivamente il campionato di basket è arrivato il momento per tutte le società della massima categoria, e non solo, di fare i conti con quello che è stato ma soprattutto con quello che sarà nei prossimi mesi.

In casa Vuelle Pesaro, la situazione è sicuramente in fase di stallo. Da una parte una salvezza arrivata solamente grazie alla decisione di Fip e Lega di interrompere causa CoronaVirus anticipatamente una stagione che per i biancorossi è stata purtroppo piena di sconfitte e di una sola vittoria, mentre dall’altra si cerca di capire se il prossimo anno la squadra pesarese ripartirà ancora una volta dalla massima serie della pallacanestro italiana oppure sceglierà di ripartire da una categoria più bassa.

Intanto, per quanto riguarda chi sarà in futuro il coach di questa squadra, l’attuale allenatore Giancarlo Sacco ha fatto sapere che lui non si tirerebbe indietro ad una nuova avventura a Pesaro. «Sarei onorato di rimanere. Sono uno di casa, che ha fatto vedere quest’anno anche qualcosa con il materiale che avevo a disposizione e certamente nella mia lunga carriera gli americani non li ho mai sbagliati – ha detto Sacco -. Sarei felicissimo di restare alla guida della squadra della mia città». Insomma l’allenatore subentrato questo inverno a Federico Perego ha dato la sua massima disponibilità alla società di ritornare a sedersi sulla panchina biancorossa. Ora resta solamente da capire quale squadra e con quale ambizione la Vuelle vorrà scendere in campo il prossimo anno.