Basket, il Campetto aspetta i possibili sviluppi per il finale di stagione

ANCONA- Con la squadra ferma e il Palaprometeo rigorosamente sbarrato per le disposizioni volte a contenere il propagarsi del Coronavirus, il Campetto Basket Ancona ha sospeso totalmente la sua attività. Attualmente i giocatori stanno seguendo un lavoro individuale preparato appositamente dallo staff tecnico per il mantenimento della condizione fisica.

Una tappa importante per capire in che modo possa concludersi la stagione in corsa è prevista per oggi pomeriggio quando, la Lega Nazionale Pallacanestro, si riunirà (in videoconferenza) per iniziare a vagliare le possibili soluzioni conclusive. Allo stato attuale della cose il blocco sarà attivo fino al 3 aprile ma diventa difficilissimo pensare ad una pronta ripresa successiva.

Le società, parallelamente, invieranno al presidente della LNP Pietro Basciano una petizione condivisa in cui si chiede la sospensione degli ultimi adempimenti fiscali e il blocco delle promozioni e retrocessioni dai campionati.