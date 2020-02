ANCONA – Nella tana della capolista. La Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona cerca gloria in casa della Tramec Cento, prima della classe del campionato di serie B. I padroni di casa, sul loro campo, hanno ceduto il passo solo una volta e non hanno nessuna intenzione di rallentare la propria marcia. Ragion per cui, al cospetto dei centesi di coach Mecacci, servirà una gara perfetta sotto tutti i punti di vista per cercare di strappare qualche punto. È stato chiaro Stefano Rajola al termine dell’allenamento di di venerdì:

«Sappiamo della forza del nostro avversario. Dovremmo giocare una gara quasi perfetta per riuscire a centrare il colpo ma siamo anche consapevoli della nostra forza e potenzialità. Andiamo a giocarcela e non partiamo certo battuti in partenza». I dorici partiranno alla volta di Cento nel primo pomeriggio di oggi. Michele Ferri domani festeggerà il suo trentacinquesimo compleanno.