Basket, Campetto Ancona show: Padova è annientata al Palaprometeo

ANCONA- Non c’è stata storia nel recupero di campionato andato in scena ieri sera (mercoledì 28 aprile) al Palaprometeo di Ancona tra Luciana Mosconi Campetto Basket e Unione Basket Padova. Il risultato, mai in discussione, ha sorriso agli uomini di coach Stefano Rajola capaci di imporsi con il largo punteggio di 95-58 frutto di una prova attenta, cinica e a tratti spettacolare.

Match in discesa già nel primo quarto con i padroni di casa capaci di pigiare subito sull’acceleratore e portarsi sul più che rassicurante parziale di 29-10. Prima dell’intervallo non cambia l’inerzia della gara tanto che l’eloquente score di 64-31 con cui le formazioni rientrano negli spogliatoi risulta addirittura riduttivo per i locali. Il vantaggio si incrementa anche nel terzo quarto (82-42) e raggiunge la sua definitiva consacrazione nel finale con un 95-58 che ha consentito al tecnico di ruotare tutti gli effettivi a sua disposizione.