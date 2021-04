ANCONA- Riscatta il recente passato e torna alla vittoria. Può godersi il suo mercoledì sera la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona che, al Palaprometeo, piega le resistenze del Monfalcone attraverso una prestazione cinica, autoritaria e a tratti da grande squadra. 77-64 il risultato finale in favore degli uomini di coach Stefano Rajola che adesso mettono nel loro mirino i playoff di Serie B.

Il primo quarto è già indicativo per quello che sarà il resto del match. Nel parziale di 30-20 si evince come i padroni di casa abbiano approcciato bene alla gara esaltandosi con le giocate dei propri singoli. Prima dell’intervallo, sospinti anche da un ispirato Centanni, i dorici proseguono a martellare lasciando letteralmente le briciole agli avversari (49-36). Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti provano a rimettersi in carreggiata ma gli effetti non sono quelli sperati tanto che, in rapida successione, il Campetto si porta rapidamente sul 66-48. Nel finale è accademia con il match condotto in porto con personalità. Con il 77-64 la graduatoria ritorna a sorridere e ora bisognerà proseguire sulla via della continuità.