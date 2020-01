Basket, il Campetto Ancona all’assalto della Virtus Civitanova

I dorici scenderanno in campo stasera a Civitanova per il turno infrasettimanale di campionato nella tana della Rossella. Le parole di avvicinamento sono quelle di coach Rajola

ANCONA- Turno infrasettimanale nel campionato di serie B di Basket 2019-2020. Stasera, alle 21 al Palarisorgimento di Civitanova Marche, la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona affronterà la Rossella Virtus Civitanova. Punti pesanti in palio, soprattutto per i dorici alla caccia di un bottino utile per la missione salvezza. Le parole di avvicinamento alla gara sono quelle di coach Stefano Rajola intenzionato più che mai a mettersi alle spalle i KO con Ozzano e Rimini:

«Andiamo a Civitanova per affrontare un avversario che sta facendo un ottimo campionato, in striscia da tre giornate, con il giocatore migliore del Girone C, e mi riferisco a Valerio Amoroso. Tutta la squadra gira a mille compresi i giovani che stanno avendo un gran rendimento in stagione. Noi abbiamo preparato bene la partita per vincere in un campo difficile e conquistare questi due punti. Cosa ho chiesto alla squadra? Di replicare la buona prova che abbiamo fatto nell’ultima gara con il Rimini».