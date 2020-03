Basket, il Campetto Ancona ai box aspettando la fine dell’emergenza

ANCONA- L’emergenza Coronavirus ha stoppato tutto lo sport regionale. Anche la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona ha recepito la direttiva e si è trovata costretta ad interrompere il suo programma d’allenamento, come la maggior parte delle squadre italiane in questi giorni. Dalla Federazione Italiana Pallacanestro è emersa la ferma volontà di provare a portare a termine la stagione, anche modificando le formule finali dei vari tornei se dovesse servire. La scadenza del 3 aprile sarà una tappa importante in questo senso e sarà preceduta, sicuramente, da riunioni tra le parti per valutare correttamente il da farsi.

In casa biancoverde i ragazzi di coach Stefano Rajola sono in totale stand-by presso le proprie abitazioni dove stanno svolgendo un lavoro rigorosamente individuale. A stoppare la stagione, al momento, sono stati i comunicati del CONI del consiglio federale FIP e infine del Governo che ha ordinato anche la chiusura degli impianti come il Palarossini che, attualmente, ha chiuso i battenti come gli altri impianti anconetani.