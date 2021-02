Basket, il Campetto Ancona annuncia l’innesto di Denis Alibegovic

ANCONA- Denis Alibegovic, guardia classe 1999, è un nuovo giocatore della Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona. L’annuncio ufficiale è stato dato dalla società dorica che annovererà tra le sue fila un elemento di grande impatto per il presente e per il futuro proveniente dalla Janus Fabriano dove ha fatto registrare, in questa prima parte di stagione, una media di 5,6 punti in 21′ di impiego.

Nella sfida disputata tra Luciana Mosconi e Ristopro dell’ultimo 17 gennaio, Alibegovic ha messo a segno 3 punti e 3 rimbalzi in 23′ minuti giocati. Nella giornata di ieri coach Stefano Rajola lo ha presentato alla squadra dandogli personalmente la maglia numero 7.

In carriera è cresciuto nelle società Cbu e Apu di Udine, città dov’è nato nel ’99. Successivamente ha militato nel vivaio della Stella Azzurra Roma prima di trasferirsi nel 2019-2020 nel Bayern Monaco dove si è diviso tra la seconda e la terza squadra dei bavaresi. In estate l’avventura marchigiana con la Janus.