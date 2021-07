Basket, Caio Pacheco è il nuovo play della VL Pesaro

PESARO – In una fresca domenica mattina (18 luglio) la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha ufficializzato l’arrivo in biancorosso del suo nuovo playmaker. Si tratta del brasiliano Caio Pacheco, più volte accostato in questi giorni alla squadra pesarese che oggi ha confermato l’accordo.

Pepe Sanchez, ex giocatore NBA e della nazionale argentina, ora presidente del Weber Bahia Blanca Basket, lo nota nelle file del Palmeiras e decide di reclutarlo per farlo crescere e debuttare già nella stagione 2018 nella massima lega argentina in cui resta anche nelle due annate successive prima di approdare nel marzo 2021 in Spagna all’UCAM Murcia CB nella Liga ACB.

Nel 2018 esordisce con la maglia della Nazionale brasiliana Under 21 mentre nel novembre 2020 è protagonista con la selezione maggiore: nei match contro Panama e Paraguay validi per le qualificazioni all’edizione 2022 della Coppa America realizza rispettivamente 17 e 18 punti.