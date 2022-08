Basket, buon test per la VL in amichevole contro Fabriano

PESARO- Prima uscita stagionale per mettere minuti sulle gambe e assaporare il ritmo partita in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. La squadra di coach Jasmin Repesa infatti questo pomeriggio ha concluso il suo ritiro a Carpegna disputando un amichevole contro Fabriano (squadra che prenderà parte al campionato di Serie B).

Il test amichevole, terminato 94-55 in favore dei pesaresi, è stata l’occasione per i ragazzi di Coach Repesa di mettere in campo quanto appreso in questo periodo di preparazione mostrando già delle buone soluzioni su entrambi i lati del campo. Al termine della sfida soddisfatto Repesa. «L’obiettivo di questo scrimmage era iniziare a essere connessi in difesa e in attacco, segnando canestri facili, eseguendo bene in difesa e anche in termini di tagliafuori – ha detto il coach croato – questo è stato un periodo che ci è servito per conoscerci per poi costruire il giusto sistema di gioco. Abbiamo compiuto un bel lavoro, siamo soddisfatti di quanto fatto qui a Carpegna. Ora ci prendiamo una piccola pausa, riprenderemo ad allenarci venerdì pomeriggio per poi arrivare domenica al match contro la Virtus Bologna (amichevole a Ravenna)».

Repesa ha parlato anche di Leonardo Totè. Il giocatore si sta allenando con la VL ma non è ancora sotto contratto con i biancorossi. «Totè sta facendo bene, sono contento di come ha lavorato e della sua partecipazione in queste due settimane. Vogliamo portarlo al livello che merita dato che il talento non gli manca. Dobbiamo costruire un gruppo vero, nella nostra squadra deve esserci tanta fiducia, lavorando duramente, difendendo e correndo sempre alla morte».