Basket, Brescia ne ha di più. VL Pesaro ko in semifinale

In un PalaAlpitour quasi tutto esaurito e con quasi 400 tifosi pesaresi in trasferta a Torino la VL non riesce a centrare la finalissima di domani

Primo quarto di partita molto equilibrato tra la Carpegna Prosciutto e la Germania Brescia con la VL che resta sempre avanti nel corso dei primi dieci di gioco. Bene Charalampopoulos subito autore di 5 punti ma anche di due falli. Alla prima pausa la VL è avanti di due sul 16 a 14.

Secondo quarto dove Brescia scappa via. Le triple e una VL che non trova ritmo in attacco fanno si che la Germani trovi il suo primo vantaggio con annesso un allungo importante. A tre minuti dalla fine lombardi a +12 sul 32 a 20 con Repesa costretto ad un doppio time-out in pochi minuti. Biancorossi in pieno blackout offensivo che si prolunga praticamente per tutto il periodo. Solo 6 punti per la Carpegna Prosciutto nel secondo quarto e Brescia che chiude avanti 36 a 22 grazie ad un parziale complessivo di 22 a 6.

Terzo quarto che continua con Brescia che sembra sempre averne di più e la VL subito riempita di falli. L’attacco biancorosso fatica a segnare e a 4 dalla fine del terzo periodo è 46 a 30 per Brescia. Troppo pochi i punti segnati dalla VL in oltre 26 minuti di gioco. Inoltre Repesa a due minuti dalla fine del quarto si prende il suo secondo tecnico di serata e viene espulso. Brescia in totale controllo della partita e a +15 sul 51 a 36 quando mancano gli ultimi dieci minuti di partita.

Quarto periodo dove continua il “brutto rapporto” tra la VL e l’arbitraggio in questa partita con Moretti a cui vengono fischiati subito due falli e conseguente tecnico per proteste che lo esclude da una partita che lo aveva visto rientrare senza brillare complici in pochi minuti di impiego. Per la VL il finale è amaro per il divario seppur oggi va detto meritato. Carpegna Prosciutto che dopo il primo quarto chiuso sopra non ha più trovato ritmo in attacco e sofferto la fisicità bresciana. Il finale recita 74 a 57 in favore della squadra allenata da coach Magro. Per la VL unici due giocatori in doppia cifra sono Charalampopoulos e Kravic con 14 e 12 punti ma arrivate per la maggior parte a giochi fatti.

Brescia che dopo aver eliminato Pesaro e Milano affronterà in finale, domani con palla a due alle ore 18, la Virtus Bologna che è uscita vincente dalla prima semifinale contro Tortona dominando nettamente la partita dal primo all’ultimo minuto.