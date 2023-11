Basket, Bramante e Matelica vincono e mantengono la vetta

Nella decima giornata di Serie B2 di basket trovano il successo i bianconeri e i biancorossi che restano primi in classifica

ANCONA – Il campionato ha due capolista a braccetto. Bramante e Matelica vincono nel decimo turno di Serie B2 di Basket e restano davanti a tutti in classifica a quota 16 punti. In particolare l’Halley supera nel confronto diretto l’Italservice Loreto, allunga le distanze dalle inseguitrici e mostra di essere una squadra solida. I gialloblu infatti sfiorano la rimonta, ma nella tana dei biancorossi finisce 68-66, due punti di differenza dovuti al canestro decisivo trovato nel finale da Mariani.

Ad esplodere di gioia insieme al Matelica c’è indubbiamente il Bramante, forte del successo per 80-67 ottenuto contro il Pescara 2.0. I bianconeri prendono il largo già nel secondo quarto, con un parziale di 51-29, poi controllano il match portandosi a casa l’ennesimo successo davanti ai propri tifosi. I ragazzi guidati da coach Nicolini sono infatti ancora imbattuti in casa. Sorride tra le mura amiche anche la Goldengas Senigallia capace di superare il Roseto 77-66. Sugli scudi Brigato autore di 15 punti.

Dietro a Bramante e Matelica in classifica è presente un quartetto di squadre a quota 12 punti: Senigallia, Italservice, Amatori Pescara e Pisaurum. Quest’ultimo, impegnato sul campo dell’Attila Junior, vince 90-84 grazie anche ai 22 punti di Benevelli. Nel finale la difesa degli ospiti regge l’urto e raccoglie un successo importante.

Al PalaRossini l’Amatori Pescara sconfigge la Stamura Ancona 75-50. I padroni di casa restano in partita solamente nelle prime battute non riuscendo ad impensierire più di tanto la squadra avversaria. Bene invece la Virtus Civitanova che si impone 80-61 sul Teramo a spicchi. Decisivi in particolare Micalich e Arienti autori rispettivamente di 22 e 21 punti.