Blitz di Civitanova al PalaTriccoli, Jesi battuta al supplementare

La Rossella Virtus, in serata di grazia dalla lunga distanza, espugna il parquet dell’Aurora The Supporter grazie alle triple e alla lucidità nei momenti chiave

JESI – È necessario un tempo supplementare per risolvere la sfida fra The Supporter Jesi e Rossella Virtus Civitanova. A sorridere sono gli ospiti, che ottengono due punti molto importanti per la classifica grazie alla precisione nel tiro dalla lunga distanza (43%, 10 su 23). Finisce 82-84.

Aurora sul parquet con Giacchè, Magrini, Cocco, Ferraro e Quarisa. Dall’altra parte, Andreani, Rocchi, Vallasciani, l’ex Casagrande e Lusvarghi. A siglare i primi due punti del match, a tabella, proprio quest’ultimo. Risponde subito Ferraro nelle due successive azioni, quindi Casagrande riporta il punteggio in parità e piazza due ulteriori canestri, tripla compresa. Più fluido l’attacco degli ospiti, che trovano con maggiore facilità il tiro dalla lunga distanza. Buona, invece, l’intensità difensiva, che consente agli uomini di coach Marcello Ghizzinardi di riportarsi sotto. Il secondo quarto riparte con l’arancioblu Giampieri che realizza un bel canestro in precario equilibrio, con tanto di fallo, a cui replica ancora Casagrande. La Rossella continua a infilare triple pesanti a ripetizione, ma Jesi non la perde di vista. Finisce il primo tempo con il tentativo fallito di Ferraro dalla linea di centrocampo.

The Supporter Jesi – Rossella Virtus Civitanova

Al rientro in campo dagli spogliatoi, i canestri si “restringono”. Le due squadre si prendono meno rischi e si pone maggiore attenzione in difesa per evitare parziali poi difficili da recuperare. Jesi è a proprio agio a questo ritmo e infatti riesce a portarsi avanti, seppur di poco. Tripla incredibile di Andreani allo scadere del tempo, che regala ai suoi il -1. Ultimi dieci minuti da giocare. Quattro punti in avvio di Casagrande obbligano la panchina aurorina a chiamare il timeout. Ma si torna presto in parità. Civitanova prosegue a tirare con percentuali mostruose dall’arco (50% al termine del terzo quarto), i ragazzi The Supporter rinunciano persino ai tiri più “facili”. Al 37° il tabellone dice 62-60. La bomba di Ferraro dà coraggio, il compagno Magrini lo copia nell’azione successiva: +5 per i padroni di casa con 2 minuti da giocare. Segna Felicioni per la Virtus e con 38 secondi dal suono della sirena, gli ospiti, con palla in mano a seguito di un errore jesino, hanno la possibilità di cercare la parità. Ancora Felicioni, ma da due punti. Subito fallo e Giacchè va in lunetta. Ne mette solo uno dei due e mancano 21 secondi. 68-66 il punteggio. L’ex Casagrande si fa trovare pronto e firma il pareggio. 68-68. Si va ai supplementari.

Il civitanovese Rocchi segna l’ennesima tripla per i suoi, seguito da Lusvarghi. Ora è la Rossella ad andare sul +5. Un vantaggio che Magrini e Giampieri, al 34°, neutralizzano. 77-77. Amoroso subisce fallo e in lunetta li mette entrambi. Giacchè, invece, sbaglia la tripla. Dall’altra parte, altro fallo altri tiri liberi (1/2). 77-80 con 14 secondi. Jesi deve provare dalla lunga distanza, ma Felicioni manda Giacchè in lunetta, che fa due su due. Fallo immediato dell’Aurora. Preciso Amoroso. È di nuovo +3. Altro fallo su Giacchè, che sbaglia entrambi i liberi (il secondo volutamente) e chiude ogni speranza per Jesi. Non serve a nulla il canestro di Magrini dalla sua metà campo. Vince Civitanova.

The Supporter Jesi – Rossella Virtus Civitanova: 82-84 (15-18, 38-40, 50-49, 68-68)