ANCONA – Superato il test Senigallia. Il Bramante trionfa davanti al proprio pubblico nella dodicesima giornata di Serie B2 di Basket. Al PalaMegabox i bianconeri vincono 70-67 contro la Goldengas, attuale quarta forza del campionato, grazie ai decisivi punti trovati nel finale di partita. La tripla di capitan Ferri messa a segno a 38 secondi dal termine vale il sorpasso in favore della capolista.

Resta in vetta alla classifica infatti il Bramante, affiancato ancora dall’Halley Matelica a quota 20 punti. I biancorossi, impegnati nella trasferta contro il Teramo a Spicchi, indirizzano l’incontro già nel primo quarto. Il vantaggio accumulato nei primi minuti permette ai ragazzi di coach Trullo di gestire la sfida che si conclude 90-75. Sugli scudi Mariani autore di ben 26 punti.

Dietro alle due capolista c’è l’Italservice Loreto Pesaro a quota 16, distante 4 punti dal primo posto in classifica, uscito vincitore dal campo dell’Attila Junior. A Porto Recanati finisce 72-64 per i gialloblu, bravi nel difendere il vantaggio nel finale. Non sorride la Virtus Civitanova che cade 68-54 in casa del Pescara 2.0. Un turno da dimenticare per la squadra di coach Schiavi.

Scivolano anche altri due club marchigiani nel confronto con società abruzzesi. Il Pisaurum, dopo aver perso il derby con l’Italservice, si arrende all’Amatori Pescara per 67-53. Nuova sconfitta per la Stamura Ancona, l’undicesima di fila. Nella tana del Roseto finisce 85-55 per i padroni di casa che trionfano nello scontro diretto. I biancoverdi restano nel fondo della graduatoria con soli due punti.