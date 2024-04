Basket B2, l’ultimo atto della fase ad orologio

ANCONA – È l’ultimo atto di questa fase ad orologio. Tra verdetti ormai scritti, e quelli invece ancora da definire, si prospetta un weekend di fuoco per gli ultimi due punti in palio che possono significare molto in ottica posizionamento playoff e salvezza in extremis.

Play in gold

Ancora molto in bilico per quanto riguarda la griglia finale della fase gold. Tutte domenica, tutte in contemporanea alle 18.00, andranno in scena le gare di quest’ultimo turno prima della ormai prossima fase playoff. Fari puntati su Virtus-Roma-Halley Informatica Matelica, in palio c’è il primo posto. Attenzione anche però alla Goldengas Senigallia, al Bramante Pesaro e all’Italservice Loreto Pesaro. Rispettivamente contro Palestrina, Supernova Fiumicino e Valdiceppo Basket, una vittoria potrebbe far scalare importanti posizioni in classifica.

Play in silver

Chi invece è già sicura del primo posto e dei playoff è l’Attila Jr. Porto Recanati. In programma per lei c’è l’impegno contro la Stella Azzurra Viterbo che, d’altro canto, necessita di una vittoria per insidiare la seconda casella occupata dal Ferentino impegnato, a sua volta in contemporanea, in casa dell’ormai salvo Amatori Pescara. Discorso analogo anche per la Canver Cinecittà chiamata in casa del Teramo Spicchi, mentre è solo questione di gloria nella sfida tra Pisaurum ed Esperia Cagliari.

Playout

Fuggire dalle ultime tre posizioni è la prerogativa del girone playout. Apre la giornata, sabato alle 19, il Pescara 2.0 che deve assolutamente vincere contro l’ormai retrocessa New Fortitudo Isernia. Stesso obiettivo, domenica alle 18, anche in Cab Stamura Ancona-Centro Bk Mondragone e Roseto-Grottaferrata. Chiudono il turno, senza troppi “stimoli” vista la salvezza raggiunta, le due capolista Virtus Civitanova e NB Aquilano.